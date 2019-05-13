مبارك الفاضل: البشير رفض عرضاً المغادرة إلى عمان قبل سقوطه

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن معلومات جديدة حول الأيام الأخيرة للرئيس المعزول عمر البشير. وقال الفاضل إن البشير وافق على عرض قدم له من سفير دولة كبرى بجانب وفد مصري بالتنحي عن السلطة ومغادرة البلاد إلى سلطنة عمان لكنه عدل عن رأيه ورفض الأمر.

وقال الفاضل في مؤتمر صحف بالخرطوم حسب صحيفة السوداني أمس، إنه قام بزيارة خارجية سرية لشرح موقف البلاد وطلب من القوى الخارجية عدم تقديم اي دعم للبشير خلال الأشهر الأربعة التي شهدت الاحتجاجات.

Advertisements

وكشف الفاضل عن إحباط السلطات لمحاولة انقلابية خلال الأيام الماضية، وأفصح عن إيداع النظام البائد مبلغ (250) مليون دولار في بنك يوغندي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)