مواطنو أمبدة يغلقون شارع الجمهورية

التاريخ: 13-مايو-2019
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أغلق مواطنون شارع الجمهورية أمس، احتجاجاً على انقطاع المياه منذ حوالي شهر، وقدم المحتجون من محلية أمبدة الى هيئة مياه ولاية الخرطوم لإبلاغها بانقطاع المياه عنهم لمدة طويلة .
واشتكى المواطنون لمدير المياه بولاية الخرطوم مالك عمر عبيد الحاج معاناتهم في الحصول على المياه، وطالبوه بحل المشكلة وإيصال خطوط جديدة لتقوية الضخ .
ووعد مدير الهيئة وبحسب صحيفة الجريدة، المواطنين بتركيب طلمبات لبعض الأحياء وصيانة أخرى في بعض المناطق، وجه بتحريك قنيين من الهيئة لمحلية أمبدة لحل الأزمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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