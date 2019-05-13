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مواطنو أمبدة يغلقون شارع الجمهورية

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التاريخ: 13-مايو-2019

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مواطنو أمبدة يغلقون شارع الجمهورية

أغلق مواطنون شارع الجمهورية أمس، احتجاجاً على انقطاع المياه منذ حوالي شهر، وقدم المحتجون من محلية أمبدة الى هيئة مياه ولاية الخرطوم لإبلاغها بانقطاع المياه عنهم لمدة طويلة .

 

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واشتكى المواطنون لمدير المياه بولاية الخرطوم مالك عمر عبيد الحاج معاناتهم في الحصول على المياه، وطالبوه بحل المشكلة وإيصال خطوط جديدة لتقوية الضخ .

 

ووعد مدير الهيئة وبحسب صحيفة الجريدة، المواطنين بتركيب طلمبات لبعض الأحياء وصيانة أخرى في بعض المناطق، وجه بتحريك قنيين من الهيئة لمحلية أمبدة لحل الأزمة .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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