تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجريدة * تجمع المهنيين يصعد والعسكري ينفي اعتزامه فض الاعتصام بالقوة * مئات العمال يتظاهرون لإجبار مسؤول بالكهرباء لكشف مخطط الدولة العميقة * مواطنو أمبدة يغلقون شارع الجمهورية واحتجاجات ضد فساد بمستشفى الذرة صحيفة السوداني * تعيين عادل بشائر مديراً عاماً للشرطة وإحالة مئات الضباط للتقاعد * مبارك الفاضل: البشير رفض عرضاً بالمغادرة إلى عمان قبل سقوطه * قوى الحرية تتهم فلول النظام المخلوع بالاعتداء على لجان الاعتصام صحيفة الإنتباهة * إقالة مدير الشرطة وهيئة القيادة Advertisements * والي القضارف للانتباهه: الوضع متوتر والأجهزة عاجزة عن العمل * قوى التغيير تصعد الإحتجاجات والعسكري يلوح بالحسم صحيفة التيار * التيار تتحصل على مستندات خطيرة حول طائرة الذهب * وديعة سعودية لبنك السودان بقيمة 250 مليون دولار * استئناف مع قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم * شلل تام لحركة المرور وسط الخرطوم صحيفة الصيحة * هدوء الأوضاع ووقف العدائيات بين أطراف النزاع في القضارف * المجلس العسكري: لا فض للاعتصام بالقوة ولا تهاون مع الفوضى * مبارك الفاضل: أحد رموز النظام السابق أودع 250 مليون دولار ببنك أوغندي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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