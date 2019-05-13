بالفيديو :فعاليات غنائية عفوية تقدم اصوات غنائية مبدعة بساحة الاعتصام

تواصلت الفعاليات الغنائية العفوية التي ظل يقيمها وينظمها المعتصمون بالقيادة العامة مقدمين العديد من الاغنيات الوطنية التي تدعو لوطن جديد بجانب وتمجيد شرفاء القوات المسلحة بجانب توقيع الشعارات التي ظل يرددها الثوار من خلال الالات الموسيقية وابرزها الشعار الذي يقول :(اي كوز ندوسو دوس).

هذا وقد كشفت الفعاليات الغنائية العفوية التي تقام في الاوقات الليلية – كشفت العديد من الاصوات الشبابية الموهوبة والمبدعة حيث برز اكثر من مغن وسط الشباب الذين تجاوب معهم جمهور المعتصمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)