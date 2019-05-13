تواصلت الفعاليات الغنائية العفوية التي ظل يقيمها وينظمها المعتصمون بالقيادة العامة مقدمين العديد من الاغنيات الوطنية التي تدعو لوطن جديد بجانب وتمجيد شرفاء القوات المسلحة بجانب توقيع الشعارات التي ظل يرددها الثوار من خلال الالات الموسيقية وابرزها الشعار الذي يقول :(اي كوز ندوسو دوس).
هذا وقد كشفت الفعاليات الغنائية العفوية التي تقام في الاوقات الليلية – كشفت العديد من الاصوات الشبابية الموهوبة والمبدعة حيث برز اكثر من مغن وسط الشباب الذين تجاوب معهم جمهور المعتصمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :فعاليات غنائية عفوية تقدم اصوات غنائية مبدعة بساحة الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.