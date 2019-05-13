بالفيديو: استطلاع يفضح ويسخر من احزاب الفكة ورواد المواقع يدعون الى (جلدهم) بالسياط

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الافادات التي سجلها اعضاء من الاحزاب التي شاركت في اللقاء الذي دعا له المجلس العسكري بقاعة الصداقة مؤخرا وانتهى بالعراك المشهور بالايدي والمقاعد.

وجاءت سخرية الرواد من خلال التعليقات التي قللت من شأن هذه الاحزاب التي وصفتها القناة التي بثت الاستطلاع باحزاب الفكة حيث كتب احد المتابعين قائلا:(واحد حزب الفول والتاني حزب الطعمية والله العظيم لو ديل احزاب بالجد اقسم الله السودان دا ماشي بي بركة ربنا بس) واضاف مستحسنا اداء المذيع حيث قال:(ياخي قومو شوفو ليكم شغلة ياعطالة الله لا جاب باقيكم والله لو ماالمزيع الشفاتي دا كان نفتش لي استطلاع زي دا خمسين سنة عشان نعرف قمة جهل وتخلف وأمية احزاب الفول والفته ديل كل واحد فيهم جاري يحجز مقعد عشان عشان يطلعو علي حساب دم الشهداء والشباب المسكين الصابنها في الميدان والله العظيم قلبي عليك ياوطن موجوع).

هذا وقد ذكر احد المتابعين بانه بصدد انشاء حزب جديد حيث قال: (انا زاتي من بكرة داير اسوي حزب بجمع فرضي في الغربه بنسوي حزبنا في فرنسا حزب جماعة السمبك المتطرفة) بينما دعا متابع اخر لمعاقبة هذه الاحزاب وعضويتها حيث قال: (الناس دي عاوذه شنو ناس ما عندها شقله عاوزين يقعدوا في الصالات المكيفة والبارد والكيك وغيره ويقعدوا ينظروا مفروض نجيب سيطان ونقع فيهم جلد نضيف بلا كلام فارغ).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)