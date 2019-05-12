اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السفارة السعودية تقيم حفل إفطارها السنوي

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-مايو-2019

17 مشاهدة

السفارة السعودية تقيم حفل إفطارها السنوي

أقامت السفارة في السودان يوم الأحد، حفل إفطارها السنوي بفندق السلام روتانا في الخرطوم، بحضور مسؤولين من المجلس العسكري الانتقالي، وقائد ثاني قوات “الدعم السريع” الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي .

 

وهنأ سفير المملكة، علي بن حسن جعفر، في كلمة له خلال حفل الإفطار، الأمة العربية والإسلامية والشعب السوداني بحلول رمضان المبارك، متمنياً للجميع قبول أعمالهم الصالحة وأن يعيده عليهم باليمن والخير والبركات.

Advertisements

 

وقال بحسب شبكة الشروق – إن بلاده تتمنى للأمة العربية والإسلامية الخير، وأكد أن هذه الاستجابة الكبيرة للدعوة تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى الشعب السوداني والشعوب الأخرى.

 

وحضر الإفطار السنوي أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي ومسؤولون من المجلس العسكري، وعدد من المسؤولين وقادة العمل الدعوي والإسلامي ورموز المجتمع والطرق الصوفية والإدارة الأهلية والإعلاميين وعدد من أعضاء السفارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية تقيم حفل إفطارها السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا