السفارة السعودية تقيم حفل إفطارها السنوي

التاريخ: 12-مايو-2019
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أقامت السفارة السعودية في السودان يوم الأحد، حفل إفطارها السنوي بفندق السلام روتانا في الخرطوم، بحضور مسؤولين من المجلس العسكري الانتقالي، وقائد ثاني قوات “الدعم السريع” الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي .
وهنأ سفير المملكة، علي بن حسن جعفر، في كلمة له خلال حفل الإفطار، الأمة العربية والإسلامية والشعب السوداني بحلول رمضان المبارك، متمنياً للجميع قبول أعمالهم الصالحة وأن يعيده عليهم باليمن والخير والبركات.
وقال بحسب شبكة الشروق – إن بلاده تتمنى للأمة العربية والإسلامية الخير، وأكد أن هذه الاستجابة الكبيرة للدعوة تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى الشعب السوداني والشعوب الأخرى.
وحضر الإفطار السنوي أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي ومسؤولون من المجلس العسكري، وعدد من المسؤولين وقادة العمل الدعوي والإسلامي ورموز المجتمع والطرق الصوفية والإدارة الأهلية والإعلاميين وعدد من أعضاء السفارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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