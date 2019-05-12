عاجل .. تأجيل المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري الانتقالي

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 57 مشاهدة أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عن تأجيل المؤتمر الصحفي، الذي كان محدداً له مساء اليوم (الأحد) بقاعة الصداقة إلى موعد يحدد لاحقاً بحسب الصيحة الآن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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