تحذير من تجاوزات بيئية خطيرة تهدد مياه النيل

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة أطلق مواطنون في أحياء (الرميلة- اللاماب) بالخرطوم تحذيراتهم مجدداً من تصريف مياه الصرف الصحي بالنيل. وقال مواطنون إن مجمعاً بالقرب من تلك الأحياء يقوم بتصريف مياه الصرف الصحي في النيل الأبيض. Advertisements وجزم عدد منهم بأن السلطات المعنية تغض الطرف عن تلك التجاوزات – وفق قولهم- وأعلن آخرون عن إبلاغ مدير إدارة الصرف الصحي أكثر من مرة. ونبه المواطنون إلى إقامة مغسلة ضخمة للآليات الثقيلة وحوض سباحة تصرف المياه للنيل مباشرة بجانب مياه الصرف الصحي. ولفت المواطنون بحسب صحيفة الإنتباهة – إلى أن تدفق المياه الآسنة ساعد في انتشار الحشرات والروائح الكريهة التي تشكل مصدراً لانتشار العديد من الأمراض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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