المجلس العسكري: يؤكد عدم فض الاعتصام بالقوة و يحذر من الفوضىى

التاريخ: 12-مايو-2019
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جدد المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي أصدره يوم الأحد تأكيده على عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة، مشدداً في الوقت نفسه على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة الاعتصام.
ونفى المجلس العسكري في بيانه الذي أوردته وكالة السودان للأنباء ما ورد في وسائل الإعلام بمحاولة للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لفض الاعتصام بالقوة، وأكد المجلس بحسب بيانه رفضه لما قامت به مجموعة من قفل لجزء من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى ، وعد الأمر مرفوضاً تماماً ويؤدي إلى الفوضى والمضايقات.
ومن جهته أعلن تجمع المهنيين السودانيين يوم الأحد عن محاولات لفض الإعتصام بالقوة ودعا المواطنين للمجئ لأرض الإعتصام لحمايته بحسب ما نشره في صفحتة على الفيس بوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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