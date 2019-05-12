تحالف القوى السياسية: المجلس العسكري صمام أمان للبلاد

أكد تحالف القوى السياسية السودانية برئاسة بحر إدريس أبوقردة، أن المجلس العسكري الإنتقالي يقوم بأدوار وطنية لحفظ أمن وإستقرار بالبلاد، واصفاً المجلس بأنه يعتبر صمام الأمان وحجر الزاوية في المشهد السياسي الراهن بالبلاد.

وقالت ميادة سوار الدهب نائب رئيس التحالف بحسب(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن التحالف جدد ثقته في المجلس العسكري ودوره الايجابي في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، داعية لإعلاء القيم الوطنية والترفع عن الحزبية من أجل مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن تحالفهم يتعاون مع جميع القوى السياسية وأنه ضد إقصاء أي أحد من الساحة السياسية.

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وأبانت سوار الدهب أن لقاءات المجلس مع جميع القوى السياسية تهدف لتهيئة المناخ السياسي للتداول السلمي للسلطة.

دشن أكثر من (37) حزباً سياسياً وحركة، تحالفاً سياسياً باسم “تحالف القوى السياسية السودانية” برئاسة بحر إدريس أبو قردة ويضم أبرز الأحزاب المنضوية في التحالف: الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني وكتلة أحزاب وحركات شرق السودان وحزب الحركة الشعبية والحزب الليبرالي برئاسة ميادة سوار الدهب وحزب الأمة الفدرالي، وأطلق التحالف اسم تحالف الذي دشن أول أنشطته أمس (الخميس) بفندق كورنثيا بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)