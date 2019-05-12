التاريخ: 12-مايو-2019
79 مشاهدة
أعلن فنيو وعمال معالجة بلاغات الكهرباء توقفهم عن العمل، وأغلقوا اليوم (الأحد) شارع الجامعة بعربات معالجة البلاغات، مطالبين بالحماية من الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض المواطنين الغاضبين من أعطال الكهرباء.
وأفادت مصادر من شركة التوزيع- بحسب ما نقلته (الصيحة الآن) ، أن عدد البلاغات يوم (الأحد) تجاوز الألفين بلاغ، ومن شأن توقف معالجة البلاغات التأثير على الكثير من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون.
وتشهد الكهرباء هذه الأيام قطوعات وأعطال متكررة الأمر الذي أثر على انسياب مياه الشرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فنيو بلاغات الكهرباء يتوقفون عن العمل ومطالب بحمايتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.