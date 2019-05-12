مؤتمر صحفي لهيئة اتهام مدبري انقلاب “الإنقاذ”

التاريخ: 12-مايو-2019
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تعقد هيئة الاتهام ضد مدبري انقلاب الإنقاذ ٣٠ يونيو ٨٩، مؤتمراً صحفياً، في الثانية من ظهر يوم الإثنين، بقاعة طيبة برس، لتوضيح الإجراءات التي قامت بها الهيئة مع النائب العام.
وينتظر أن يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من علي محمود حسنين، كمال الجزولي، محمد الحافظ محمود، والسر الحبر بحسب ما نقلته سونا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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