وزير إسرائيلي يحذر أمريكا من مواجهة إيران …”هذا ما يحدث في الخليج”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر وزير إسرائيلي اليوم الأحد، من هجمات إيرانية مباشرة أو بالوكالة على إسرائيل إذا تصاعدت المواجهة بين طهران وواشنطن.

والتزمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت، إزاء التوترات المتصاعدة، وتؤيد الحكومة الإسرائيلية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، خرج عن هذا الصمت، وقال لتلفزيون “واي نت” إن “الأوضاع تحتدم في الخليج”، وذلك وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف شتاينتز، وهو عضو في المجلس الأمني المصغر: “إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وجيرانها فأنا لا استبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور حزب الله والجهاد الإسلامي من غزة أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على دولة إسرائيل”.

سبوتنيك