جواد ظريف يخاطب ترامب بـ”تغريدة” ويسخر من جون بولتون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مخطط جون بولتون وشركائه حول إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” مخاطبا ترامب إلى “مخطط جون بولتون وشركائه حول إيران وكتب يقول إن الفارق الوحيد في ذلك المخطط هو عدم وجود رقم هاتف فيه”.

وأرفق ظريف في التغريدة مخطط جون بولتون للخروج من الاتفاق النووي، قائلا “يا سيد ترامب! للملاحظة إن لم تكن رأيته من قبل. قبل أن تعين جون بولتون كان هذا المخطط موجودا وقد وضعه (بولتون) هو وشركاؤه في “الفريق ب” لإيران. مخطط بكامل التفاصيل يقوم على معلومات مزيفة وحرب دائمة وحتى اقتراحات فارغة للتفاوض. والفارق الوحيد الموجود في ذلك المخطط هو عدم وجود رقم هاتف فيه”.

وكان مصدر دبلوماسي أمريكي قد أعلن أن البيت الأبيض ترك رقم هاتف مع سويسرا (راعية المصالح الأمريكية في إيران) حتى يتسنى لطهران الاتصال بواشنطن.