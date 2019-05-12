تعيين مدير جديد لشركة مواصلات الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم قراراً اليوم (الأحد) قضى بتعيين اللواء ركن عثمان محمد عثمان إمام، مديراً لشركة الموصلات العامة بولاية الخرطوم .

وشهدت ولاية الخرطوم أزمة مواصلات خانقة منذ اسبوعين مع ازدحام في الطرق المرورية.

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