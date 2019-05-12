توقف تدريبات الهلال بسبب نبيل الكوكي

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الخليج 365 :
قرّر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة التونسي نبيل الكوكي منح اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم”الأحد” ، ورهن العودة إلى التحضيرات بقرار نهائي من اتحاد كرة القدم السوداني.
وللمرة الثانية تواليًا، علّق اتحاد كرة “السبت” النشاط الرياضي لأجلٍ لم يحددّه، وأعلن في الوقت ذاته عن اجتماعٍ غدٍ”الأثنين” لبحث الأزمة مع أندية الدوري الممتاز.
وأدّى الهلال تدريبًا على ملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” “السبت” ركّز فيه الجهاز الفني على العمل البدني والتكتيكي.
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