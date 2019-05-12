الدولار يواصل الارتفاع نقداً وعن طريق الشيكات المصرفية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفعت أسعار الدولار اليوم (الأحد) إلى 64 جنيهاً للشراء و65 جنيهاً للبيع عبر النقد و75 جنيهاً للبيع عبر الإجراءات المصرفية. وبلغ سعر الريال السعودي 17 جنيهاً للبيع نقداً و19.5ج للبيع عبر الإجراءات المصرفية. وعزا متعاملون فى حديثهم لـ( باج نيوز ) الارتفاع، لزيادة الطلب على الدولار وأشاروا إلى اأ سوق العملات هذه الأيام يشهد تذبذباً كبيراً فى حركة الشراء والبيع مما ينعكس على ارتفاع وخفض العملات فى اليوم الواحد لأكثر من مرة متوقعين حدوث بعض الانخفاض حال وصول الوديعة السعودية الإماراتية خلال الايام المقبلة.

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