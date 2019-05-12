محكمة الطوارئ تصدر أحكاماً بالسجن علي مهربي وقود

التاريخ: 12-مايو-2019
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أصدرت محكمة طوارئ الخرطوم وسط برئاسة قاضي المحكمة العامة، مولانا عبد الله عبد الباقي محمد أحمد، أحكاماً بالسجن خمسة سنوات لكل مدان ومصادرة المعروضات المتمثلة في عدد واحد عربة شاحنة والوقود موضوع البلاغ وهو عباره عن (28) برميل جاز بالإضافة إلى (31) جركانة جاز، وذلك وفقا لأمر الطوارئ رقم(2) لسنة 2019 الصادر من والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق بحسب ما نقلته الصيحة الآن.
الجدير بالذكر أن المتهمين في هذه المحاكمة كان عددهم ثلاثة أفراد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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