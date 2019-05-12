شلل تام لحركة المرور وسط الخرطوم

شهدت الخرطوم اليوم أزمة مرور خانقة تأثر بسببها كثير من القطاعات من خلال تكدس السيارات في الطرق الرئيسة والفرعية وغيرها من الطرق التي تؤدي إلى وسط الخرطوم.

وقال شهود عيان بحسب وكالة السودان للأنباء – إن شارع النيل تعرض للإغلاق صباحاً مما جعل عدداً من سائقي السيارات يغيرون مساراتهم رغم بعدها وصولاً إلى مبتغاهم ومواقع عملهم، فيما لوحظ أن بعض الطرقات مغلقة بسيارت نظامية خاصة شارع إفريقيا مع تقاطع مباني جهاز الأمن وبعض الطرق الفرعية في اتجاه طريق مؤسسة الشهيد الزبير للمؤتمرات وغرب بنك السودان فرع الخرطوم.

وشوهد بشارع إفريقيا عند مدخل مسجد القوات المسلحة فتح الشارع أمام مسجد القوات المسلحة وصولاً إلى بنك السودان فرع الخرطوم وذلك من قبل القوات المسلحة التي توجد في الارتكازات على طول الطريق مما سهل سير الحركة.

ويُرجع عدد ممن تم استطلاعهم هذه الأزمة نتيجة للتوتر بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري الانتقالي، حيث اعتبروا أن بيان قوى الحرية والتغيير يمثل منعطفاً مهما من أجل معالجة الوضع السياسي عبر الحوار الذي حدد له 72 ساعة كحد أقصى للوصول إلى حل وأن التصعيد سيكون خيار التجمع حتى تحقيق حكومة مدنية.

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فيما عبر عدد آخر أن الحكومة المدنية هي المخرج للأزمة الحالية خاصة وأن الجيش ظل يحكم السودان لفترة متباعدة لمدة تصل إلى 50 عاماً في عهد الفريق عبود والمشير نميري وأخيراً حكم المخلوع البشير الذي امتد لثلاثين عاماً.

فيما قال الشاب جاد الرب يحيى إن الخرطوم ترتبط بمصالح كثيرين وأتمنى من الجيش الاستجابة لرأي الشعب في حكومة مدنية تحقق تطلعات الجيل الحالي خاصة وأن الحكومة المدينة تقود إلى تحقيق الديمقراطية مما يحقق الحرية والعدالة وأن تكون مستويات الحكم تأتي بالانتخابات حيث تتم محاسبة كل شخص وفق القانون دون محسوبية.

وبحسب معلومات، فإن المحتجين قدموا من محلية أمبدة إلى هيئة مياه ولاية الخرطوم لإيصال احتجاجهم بانقطاع المياه لأوقات طويلة، و جلس المحتجون مع مدير هيئة المياه مالك عمر عبيد الحاج، واشتكوا له من الانقطاع الدائم في المياه، و طالبوه بحل المشكلة وإيصال خطوط جديدة لتقوية الضخ، ووعد مدير الهيئة بحسب المواطنين، بتركيب طلمبات لبعض الأحياء و صيانة خطوط أخرى في بعض المناطق، ووجه بتحرك فنيين من الهيئة لمحلية أمبدة لحل الأزمة.

يذكر أن ولاية الخرطوم تعاني من انقطاع في المياه و الكهرباء لأكثر من شهر في كافة الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)