ملتقى ولايات كردفان يمنع إصدار رسوم على المنتجات الزراعية

خرج اجتماع الملتقى التشاوري لولايات كردفان الكبرى حول الاستعداد للموسم الزراعي للعام 2019 والذي عقد بمدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان الذي ترأسه والي ولاية شمال كردفان اللواء محمد خضر محمد بحضور وكيل وزارة الزراعة والغابات ومديري الزراعة بالولايات الثلاث ومديري الإدارات بوزارة الزراعة والخبراء وممثل البنك الزراعي، خرج بعدة توصيات شملت التأمين على انسياب الوقود للموسم الزراعي.

وقال المهندس بابكر عثمان وكيل وزارة الزراعة والغابات بحسب وكالة السودان للأنباء(سونا) إن الاجتماع طالب الولايات بالإسراع بطلبات لتوفير الوقود لمقابلة الموسم الصيفي. وأشار إلى أن الاجتماع شدد على اتخاذ إجراءات إدارية ومحاسبة كل من يخزن أو يبيع الوقود المخصص للزراعة. وقال إن الاجتماع أمن على توفير التمويل اللازم من البنك الزراعي وتقنين الأراضي الزراعية بجانب توفير كافة السيولة للمزارعين وتفعيل قانون الأحزمة الشجرية.

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وأضاف أن الاجتماع طالب كل الولايات بإصدار الأصول الخاصة بالمشاريع الزراعية التي وزعت وخاصة هيئة جبال النوبة، منادياً بإرجاع كل أصولها التي وزعت بالإضافة إلى عدم إصدار أي رسوم على المنتجات الزراعية تحفيزاً للمزارعين، قائلاً إن الاجتماع دفع بضرورة تهيئة الاستعداد للموسم الزراعي مما يساهم في إنجاح الموسم ويساعد على رفع الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)