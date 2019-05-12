عاجل : مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : أخبار 234 مشاهدة يعقد المجلس العسكري الانتقالي مؤتمراً صحفياً ، في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم (الأحد)،بقاعة الصداقة المبني الرئيسي الطابق الرابع، قاعة الطيب صالح بحسب الصيحة الآن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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