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عاجل : مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 12-مايو-2019

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عاجل : مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي

يعقد المجلس العسكري الانتقالي مؤتمراً صحفياً ، في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم (الأحد)،بقاعة الصداقة المبني الرئيسي الطابق الرابع، قاعة الطيب صالح بحسب الصيحة الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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