“الإتحادي الأصل” يشكل لجان تواصل مع القوى السياسية

أعلن الحزب الإتحادي الأصل عن تشكيل لجان للتواصل مع القوى السياسية للمساهمة في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

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وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحزب أمَّن علي قيام مجلس سيادي عسكري مدني مختلط ، بجانب ضرورة إقتلاع الدولة العميقة ومكافحة الفساد وإجتثاثه ، مشيراً إلى ضرورة سرعة الإنتقال من المرحلة الحالية وتنفيذ المرحلة الإنتقالية .

ولفت العوض إلى أن الحزب منفتح على كل القوى السياسية ولم يحصر نفسه على فئة معينة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)