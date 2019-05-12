“الإتحادي الأصل” يشكل لجان تواصل مع القوى السياسية

التاريخ: 12-مايو-2019
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أعلن الحزب الإتحادي الأصل عن تشكيل لجان للتواصل مع القوى السياسية للمساهمة في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحزب أمَّن علي قيام مجلس سيادي عسكري مدني مختلط ، بجانب ضرورة إقتلاع الدولة العميقة ومكافحة الفساد وإجتثاثه ، مشيراً إلى ضرورة سرعة الإنتقال من المرحلة الحالية وتنفيذ المرحلة الإنتقالية .
ولفت العوض إلى أن الحزب منفتح على كل القوى السياسية ولم يحصر نفسه على فئة معينة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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