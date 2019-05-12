حميدتي : العلاقات مع تشاد مستمرة وتاريخية

التاريخ: 12-مايو-2019
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أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، متانة العلاقات بين السودان ودولة تشاد، وقال إنها مستمرة ولا تتأثر بتغيير الأنظمة، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وأزلية.
وأوضح السفير التشادي صالح حامد هغيرا في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين، وأن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قدم لهم تنويراً حول الأوضاع بالبلاد، وأن هناك مفاوضات مستمرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد صالح بحسب الشروق – أن تشاد تتمنى الاستقرار السياسي في السودان خلال الفترة الانتقالية السلمية.
وقال إن دولة تشاد تؤيد خيار الشعب في عملية التغيير، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار في السودان سيؤثر في كل دول الجوار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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