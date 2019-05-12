انخفاض أسعار السيارات وركود حركة البيع

شهد سوق السيارات تذبذباً واضحاً في الاًسعار بسبب عدم استقرار الدولار ، وأدى ذلك إلى انخفاض سعر السيارات ، ووفقاً لصاحب معرض في كرين بحري فضل حجب اسمه فإن قيمة الاكسنت موديل 2016م انخفضت إلى مليار و200 جنيه ، والكوريلا موديل 2016م مليار و300 جنيه، فيما تراجعت بشكل خفيف قيمة البرادو موديل 2017م الى 3.500 مليار جنيه، واللاندكروزر موديل 2016م 4 مليارات جنيه والـ(4×4) موديل 2018م تراجع الى 4.300 مليار جنيه وقيمة الأمجاد 400 مليون جنيه.

وذكر تجار بحسب صحيفة الإنتباهة – ان هناك عزوفاً من المشترين في الوضع الحالي بسبب الدولار والحركة الشرائية تصل إلى حد الركود عازين ذلك لتوقعات المشترين بانخفاض الأسعار تدريجيا.وتوقعوا في ذات الاثناء تراجع الأسعار بنسبة تصل الى 50% في حال استقرار الوضع السياسي والاقتصادي ووضع ميزانية جديدة بعد تخفيض قيمة الدولار الجمركي لاقل من 12 جنيهاً مع تراجع سعر صرف العملة الاجنبية (الدولار) أمام الجنيه السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)