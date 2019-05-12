تفاصيل سرقة سيارة طبيب من قبل متشرد

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كشف المتحري مساعد شرطة موسى محمد بشير بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي مصعب محمد عبد الله أبلغه الشاكي بموجب عريضة بقسم شرطة الخرطوم شمال بأن. مجهولاً تمكن من سرقة سيارته تم تدوين بلاغ تحت المادة(174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة وأضاف المتحري بإنه تم استجواب الشاكي على يومية التحري والذي أوضح بإن داخل عربته المفقودة مبلغ (695)ألف جنيه وأضاف أثناء وجود الشاكي بالقسم لإكمال إجراءات البلاغ تلقى اتصالاً من والده بوجود العربة بالاستوب ويقودها شخص ويرافقه آخر وتم القبض على المتهم الثاني الذي يقود العربة والمتهم الأول يرافقه كما تم القبض على المتهم الثاني الذي لاذ بالفرار كما تم إحضار العربة إلى قسم الشرطة ووضعها كمعروضات في البلاغ كما تم القبض علي المتهم الثاني وأبان المتحري بإنه تم التحري مع المتهم الأول ومن خلال أقواله ذكر بأن المتهم الثاني زوجته أجريت لها عملية ولادة وكانت العربة تقف أمام منزله ونفى سرقته للعربة وأقر بأن المتهم الثاني هو متشرد وكان يحمل معه قارورة خمر كما تم القبض على المتهم الثاني وعند استجوابه ذكر بأن العربة كانت تقف بالقرب من مستشفى الذرة وفي تلك اللحظة كان تحت تأثير الخمر واستخدم مفتاح بلف لقيادتها وأضاف بإنه يعمل غاسلاً للسيارات وإنه أول مرة يسرق سيارة وأضاف المتحر ي تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين الأول والثاني بتهمة تحت المادة (174)من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة.

فيما استجوبت المحكمة الشاكي بحسب صحيفة التيار – الذي أوضح من خلالها بإنه يعمل طبيباً بأحد المستشفيات وأثناء وقوف سيارته بالقرب من مستشفى الذرة وبعد خروجه وجد سيارته اختفت حيث قام بالاتصال بشرطة المرور ولكنه لم يجد رداً وبعد ذهابه إلى قسم الشرطة اتصل عليه والده وشقيقه اللذين شاهدا المتهمين داخل سيارته ولم يكونا يعلمان بسرقتها تم توقيفهما وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)