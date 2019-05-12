مدير جديد لشركة مواصلات الخرطوم

التاريخ: 12-مايو-2019
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أصدر الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم قراراً يوم (الأحد) قضى بتعيين اللواء ركن عثمان محمد عثمان إمام، مديراً لشركة الموصلات العامة بولاية الخرطوم .
وشهدت ولاية الخرطوم أزمة بحسب الصيحة الآن – مواصلات خانقة منذ اسبوعين مع ازدحام في الطرق المرورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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