شاهد قفل شارع النيل ومنع عقيد ركن من العبور (فيديو)

الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي x

16:00 تشيلسي ليفربول x

16:00 وولفرهامبتون مانشستر يونايتد x

16:00 كارديف سيتي توتنهام هوتسبير x

16:00 إيفرتون بيرنلي x

16:00 آرسنال برايتون x

16:00 مانشستر سيتي الدوري الإسباني Advertisements برشلونة x

18:30 خيتافي ريال سوسييداد x

18:30 ريال مدريد فالنسيا x

18:30 ديبورتيفو ألافيس أتلتيكو مدريد x

18:30 إشبيلية الدوري الإيطالي روما x

20:30 يوفنتوس الدوري المصري الممتاز 2018/2019 الداخلية x

22:00 الزمالك

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