أخبار لا تفوتك| هروب شقيق البشير.. وتهديد من المعارضة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



تجمع سوداني يطلب المساندة وينبه من محاولات فض لاعتصامه

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان ضد المجلس العسكري الانتقالي، إلى مساندة الاعتصام الذي يتزعمه أمام مقر قيادة الجيش، مشيرا لمحاولات لفض الاعتصام.

وقال بيان للتجمع، اليوم الأحد: "تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة في ساحات الاعتصام الصامد في القيادة العامة، وجرت محاولات لفك بعض المتاريس أفشلتها روح المقاومة الجبارة لثائرات وثوار الميدان، كما تمددت ساحات الاعتصام إلى مساحات جديدة بفعل تصعيد جماهيري واعٍ لأهمية مواصلة المقاومة وصولاً إلى أهداف الثورة كاملة".

وأضاف البيان: "نهيب بالجميع التوجه إلى القيادة العامة فوراً ومساندة المعتصمين، كما نهيب بالثوار التحلي بالهدوء وضبط النفس، والتمسك بالسلمية التامة، وتفادي الدخول في أية مواجهات أو مخاشنات مع أي جهة مهما كانت الظروف".

هروب شقيق البشير من سجنه إلى تركيا

قالت وسائل إعلام سودانية أن شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، العباس البشير هرب من سجنه.

ونقل موقع "المشهد" السوداني، عن صحيفة "اليوم التالي" السودانية اليوم الأحد، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا.

وكان العباس قد أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى تركيا.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في 17 أبريل(نيسان) الماضي، اعتقال شقيقي البشير، عبد الله والعباس وعدد من رموز النظام السابق لاتهامهم بالفساد.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، الاعتقالات "لرموز النظام المعزول، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام"، لافتاً إلى "اعتقال شقيقي البشير، عبد الله والعباس".

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قوى "الحرية والتغيير" تهدد بإضراب عام في هذه الحالة

قال عضو القوى المدنية المنتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالسودان، محمد كباشي "إن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي"، مهددا بتنظيم إضراب عام حال لم يستجب المجلس العسكري.

وأضاف لـ "راديو سبوتنيك"، أن هذه الشروط، تتعلق بمكان المفاوضات، وتحديد فترة زمنية لا تتعدى 72 ساعة لمعالجة الموضوعات محل الخلاف.

وقال كباشي إن "قوى الحرية والتغيير، نفد صبرها من تلكؤ المجلس العسكري الانتقالي في عملية انتقال السلطة للمدنيين في طريقة أشبه لنظام البشير وكأنه امتداد له".

وحول موقف قوى الحرية والتغيير، حال رفض المجلس العسكري السوداني لهذه الشروط، صرح محمد كباشي، أنه لا بديل أمام القوى إلا الخيارات التصعيدية السلمية، منها على سبيل المثال العودة إلى الميادين مرة أخرى للاحتجاجات والمظاهرات، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يتطور الأمر إلى حالة إضراب شامل.

نحو 50 رجل قانون يبدون استعدادهم للدفاع عن البشير

كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي ‏الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها، فيما أبدى نحو 50 رجل قانون استعدادهم للدفاع عن ‏البشير، وذلك بحسب وكالة الانباء الألمانية.‏

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير بحسب الصحيفة حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة ‏عملات أجنبية‎.‎

وقالت وسائل إعلام سودانية إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، ‏وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح ‏الباب أمام محامي الدفاع‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي ‏تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ كانون الأول الماضي‎.‎

وقد بدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989‏‎.‎