شمال دارفور: ازدهار تجارة الوقود في السوق السوداء

تعيش ولاية شمال دارفور أجواء أزمة وقود منذ بداية شهر ديسمبر، واشتدت خلال الأيام الماضية ما جعلها تنعكس على حركة المواصلات داخل المدينة وبين محلياتها حتى ضاعفت عدد من الخطوط تعريفتها وأثر ذلك سلباً في مجريات الحياة، وعودة ظاهرة اصطفاف المركبات أمام المحطات يوميا من أجل الحصول على وقود لم يعد متوفراً مما يجعل الكثيرين يبيتون في محطات الوقود .
وساهمت الأزمة في ازدهار تجارة السوق السوداء في مناطق عدة، وهو بدوره ما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار مقابل الحصول على الوقود ولو كانت بكميات قليل.
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