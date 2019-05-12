مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد

وذكر بيان صادر عن الولاية، أن قيادة الدرك في تونج إيلي أطلقت عملية ضد إرهابيين من منظمة "بي كا كا" يستعدون لشن عمل إرهابي في ريف قضاء بولومور.
وأوضحت الولاية أن الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل جندي تركي وتحييد مسلح.
جدير بالذكر أن قوات الأمن والجيش التركية تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردا على الهجمات التي تنفذها المنظمة داخل تركيا.
ومنذ تصاعد النزاع بين الحزب والسلطات التركية في يونيو عام 2015، أسفرت هجمات لفصائل "بي كا كا" عن مقتل نحو 900 من رجال الجيش والشرطة الأتراك، إضافة إلى أكثر من 300 مدني، من جهتها، تشير وزارة الدفاع التركية إلى تصفية أكثر 10 آلاف عنصر للحزب خلال الفترة ذاتها.
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