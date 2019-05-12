مستشار الأمن الوطني العراقي: بومبيو زار بغداد لتأكيد عدم نية واشنطن مواجهة إيران عسكريا

ذكر مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، أن الإدارة الأمريكية أكدت لحكومة بغداد عدم نيتها اتخاذ أي خطوات عسكرية ضد إيران.

وقال الفياض، وهو أيضا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الأحد في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية، إن الولايات المتحدة قلقت من ردود أفعال إيرانية محتملة، مشيرا إلى أن هدف الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد يعود إلى "تقديم علامات الاطمئنان لعدم نيتهم القيام بعمل عسكري".

وأشار المسؤول إلى أن العراق يقوم بدوره في هذه القضية بشكل كامل ومنسجم مع الحرص على تجنیب المنطقة أزمات حادة، مبديا معارضة بغداد منذ أول أيام "أزمة العقوبات" بين واشنطن وطهران، للخطوات العقابية الأمريكية ضد إيران.

وشدد على أن العراق لم يكن جزءا من سياسة العقوبات الأمريكية ولا يزال ملتزما بتعاونه مع إيران.

كما تطرق الفياض إلى موضوع تنقلات قوات "الحشد الشعب" في العراق، قائلا إن قرار انتشار قوات "الحشد" هو قرار عراقي حصرا وليس لأطراف خارجية وغير مختصة أي نفوذ في هذه المسألة، وتابع: "خطة الانتشار متعلقة بالظروف المیدانیة والعسكریة ولا یجرؤ أي مسؤول لجنة بأن یتكلم معنا في هذه القضیة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية اتخاذ واشنطن سلسلة إجراءات لتعزيز قواتها في المنطقة بحجة زيادة المخاطر التي تشكلها إيران على عسكرييها هناك، بما في ذلك إرسال مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "ابرهام لينكولن" إلى المنطقة.