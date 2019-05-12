الأمة الفيدرالي يطالب بتفكيك مؤسسات الدولة العميقة

وأوضح د.أحمد بابكر نهار رئيس الحزب حسب وكالة السودان للانباء (سونا) أن حزبه طرح رؤيته بشأن الفترة الانتقالية وقام بتسليمها للمجلس العسكري، مبينا أن الحزب يرى أن يتكون المجلس السيادي من 10 أشخاص 6 مدنيين و4 عسكريين مع مراعاة تمثيل كل أقاليم السودان والعمل على تشكيل حكومة مدنية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تضطلع بمهام تحقيق طموحات أهل السودان في التغيير والرفاة والحياة الكريمة.

وأبان نهار أن حزب الأمة الفيدرالي يرى أن تكون مدة الفترة الانتقالية عامين تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة لاختيار حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب السوداني. وحيا رئيس حزب الأمة الفيدرالي ثوار 19 ديسمبر الذين نجحوا في الاطاحة بالنظام البائد، مبينا أن حزبه كان من أوائل الأحزاب المنادية بالتغيير، مشيراً إلى قرار المكتب القيادي في 26 يناير الماضي والخاص بفض الشراكة السياسية والتنفيذية مع حزب المؤتمر الوطني البائد وقال (نحن طالبنا الرئيس المخلوع بالتنحي وهو كان على سدة الحكم). وأوضح نهار أن حزبه يدعم استمرار الاعتصام باعتباره الضامن للحد من تحركات فلول الدولة العميقة التي تهدف لإعاقة عملية الإنتقال السياسي بالبلاد.

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