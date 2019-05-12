عاجل.. هروب شقيق البشير من سجنه إلى تركيا

قالت وسائل إعلام سودانية أن شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، العباس البشير هرب من سجنه.

ونقل موقع "المشهد" السوداني، عن صحيفة "اليوم التالي" السودانية اليوم الأحد، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا.

وكان العباس قد أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى تركيا.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في 17 أبريل(نيسان) الماضي، اعتقال شقيقي البشير، عبد الله والعباس وعدد من رموز النظام السابق لاتهامهم بالفساد.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، الاعتقالات "لرموز النظام المعزول، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام"، لافتاً إلى "اعتقال شقيقي البشير، عبد الله والعباس".