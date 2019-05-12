فنيو بلاغات الكهرباء يتوقفون عن العمل ومطالب بحمايتهم

أعلن فنيو وعمال معالجة بلاغات الكهرباء توقفهم عن العمل، وأغلقوا اليوم (الأحد) شارع الجامعة بعربات معالجة البلاغات، مطالبين بالحماية من الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض المواطنين الغاضبين من أعطال الكهرباء.
وأفادت مصادر من شركة التوزيع- حسب سودان برس، أن عدد البلاغات لليوم الأحد تجاوز الألفين بلاغ، ومن شأن توقف معالجة البلاغات التأثير على الكثير من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون.
وتشهد الكهرباء هذه الأيام قطوعات وأعطال متكررة الأمر الذي أثر على انسياب مياه الشرب.
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