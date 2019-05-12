وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن هذا قد يحدث على الرغم من اليقين الذي عبر عنه تسيبراس من أن أقرانه في منطقة اليورو لن يرفضوا التخفيض المستهدف، لأن أثينا ستضع 5.5 مليار يورو من المخزن المؤقت النقدي في البلاد في حساب خاص كضمان.
ونقلاً عن مصادر قريبة من المناقشات في ألمانيا، نوه موقع "بلومبرج" الإخباري الاقتصادي إلى أن دائني اليونان منفتحون على فرض عقوبات على البلاد بسبب الخرق المحتمل لالتزامات الديون، نظرا لخطط تخفيض الفائض الأساسي من المستوى المتفق عليه حتى عام 2022.
وقال مصادر لبلومبيرج إن العقوبات المحتملة قد تشمل حجب حصة اليونان من أرباح سندات البنك المركزي الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان قد تواجه عقوبات من دائنيها بسبب خفض فائض الميزانية الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.