شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ اعلنت اندية الممتاز (تعليق) نشاطها لحين زوال اسباب ذلك والتي اوجزتها في التوتر الامني والازمه الماليه .

@ الرأي عندي ان لا توتر امني بدليل استمرار النشاط في كل انحاء البلاد لاسيما الخرطوم .

@ الازمه الماليه موجوده لكنها ليست وليدة اليوم ولا تعيق النشاط .

@ السبب الحقيقي لقرار الانديه لم يرد في المذكره لكن الكل يدركه .

@ نعم الخوف من الهبوط هو الذي حرك الساكن والانديه الاضعف داخل الميدان هي الاعلى صوتاً في الاجتماعات .

@ نحن نتفهم اصرار الانديه المهدده على التعليق لكن لا نفهم مشاركة مندوب الهلال في هذه المهزله !! .

@ الهلال لا يخشى الهبوط ولا يعاني توقف دعم الولايه فما الذي يدعه يشارك في مهزلة اندية الذيليه يا عزيزي الفرحان !!

@ ثم كيف يمثل الفرحان الهلال في وجود بروف حسن على عيسي !!

@ الهلال الذي كان يمثله عبدالله السماني والكوارتي وقاقارين وود ملاح وغيرهم من القامات بات يمثله مسئول النجيله !!

⬇ الانديه التي تقود مهزلة الذيليه هي ذاتها التي رفضت التضامن مع الهلال يوم ان قاد الثوره ضد الاتحاد السابق .

@ يومها لم يقف مع الهلال الا الامل والميرغني .

@ حتى الامل وقف مع الهلال لان القضية في الاصل قضيته .

@ الهلال لن يجد هذه الانديه ان احتاجها مجدداً فلماذا يخدم اجندتها !!

@ الهلال اول المتضررين من مالآت ما يحدث .

@ ان صدرت عقوبات ضد السودان فالهلال اول المتضررين باعتباره الممثل الابرز للسودان في المحافل الافريقيه .

@ مجلس العراب ،، سنه اولى اداره .

⬇ الرأي عندي ان تفصل اللجنه المنظمه بين القمه وبقية الانديه بمعني الغاء دوري النخبه واعتماد ابطال الموسم السابق ممثلين للسودان فيما تجري منافسة التحدي .

@ اندية التحدي التي تستقوي بالهلال والمريخ لن تستطيع الغياب عن المباريات وان تحامقت وغابت يتم تهبيطها للوسيط وترفيع اندية الوسيط .

@ تلك هي روشته الحل ولا حل غير ذلك .

⬇ ثوار الناشئين شرعوا في ثورتهم رغم مضايقات فلول النظام الذين رفضوا استضافة (دورة شهداء الثوره) في استاد الصحافه وامتداد ناصر بل وحتى الملاعب الترابيه !!

@ اقلامنا في خدمة ثوار الناشئين حتى اقتلاع بقايا نظام الاخوان .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندية الذيلية سبب الاذية.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.