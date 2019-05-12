عاميتنا لغة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نحن شعب مميز في كل شئ

*اسي عاين صبتنا دي مامميزة؟

*اي شئ حقنا مميز

*بالنا الطويل ده مميز

*زعلنا ده مميز

*والله لما نقفل تاني الجن مابغير رأينا

*وكذلك لهجتنا العامية مميزة

*زيها وزي اي لغة

*في جميع اللغات بتلقي معاني مترادفه للكلمة الواحدة

*يعني تلقي الكلمة عندها الف معني

*بحسب موقعها في الجملة بتحدد معناها

*اسي مثلا شوف في الانجليزي

*كلمة(ووتش)

*في حته معناها ساعة

*وفي حتات معناها ماساعة

*مثلا(ووتش دوق) معناها كلب حراسة

*طبعا ماممكن يكون معناها ساعة كلب

*وبتلقي ووتش بمعني مراقبة

*وهكذا

*الكلمة بيحدد معناها باقي الجملة

*وهذا هو حال عاميتنا

*كلمة سقط

*مرة بمعني وقع مثل البشير من السقالة لما كسر سنو

*ومرة بمعني رسب مثل حسن ود ناس حاج احمد سقط في الامتحان

*ومرة بمعني انهار حكمه زي قصة البشير العملتها فيهو الثورة

*ونسمع بالسقطايات

*وهن الشعر المجعد القصير عند التقاء الرقبة بالرأس

*وعندنا سقط بمعني البرد

*يقول ليك السقط نزل

*الليلة مافي سقط

*الدنيا الليلة سقطت

*ودي امثلة بتوري انو عاميتنا ليها مميزات اللغات

*اليومين دي سخانه شديدة

*في الجو وفي الجيب

*يبقي لسه ماسقطت يابرهان

*طالما السخانة موجودة بالذات في الجيب

*يبقي لاسقطت ولا الله قال

*وعشان ماتسقط يابرهان

*حقو تسقط يامان

*سخانة الجو مقدور عليها اذا سخانة الجيب سقطت

*والا!!!!!

*الموية والكهرباء يابرهان في خبر كان

*زميلة لينا قالت لي موية نعمل بيها الجبنه مافي

*قلت ليها سفي البن مع الأذان علي الريق يمكن ينبل

*قالت لي واجيب ليهو ريق من وين ؟

*قلت ليها كان كدي الحل في البل

*ولعلها فرصة لنبين للناس سر ذلك التعبير

*الحل في البل

*اهلنا في غرب السودان يطلقون علي الزول البليد الاصنج الراسو ناشف لقب دمق

*والدمق هو نوع من الحبال قوي جدا تربط به الحيوانات الغير مطيعه

*ومع مرور الزمن يستحيل حل حبل الدمق من رجل الحيوان

*فينصحون وقتها بالبل

*الحل في البل

*يعني لما تبل الدمق بلين وبتحل ساهل

*يبقي ليه قوة الراس البتجبرنا علي البل كحل ياناس؟؟؟؟

*والدمق لزومو شنو؟

*عيب لي حبال بنان

*ياصديقي برهان

*لايمكن ولا يعقل ان تكون الدولة العميقة متأصلة فينا وتحتكر المؤسسات الخدمية كالكهرباء والماء ونحن ننتظر لثورتنا ان تكلل بالنجاح

*انت يابرهان ماعارف غياب الكهرباء وشح الماء بطيروا اي حكومة؟

*يبقي المراقبة اهم من الحوار

*والكشة ضروري ياحموري

*والحساب عن اي قصور لازم يكون ولد

*ولا شنو يابرهان؟؟؟

*بس في سبيل الموية وسبيل الكهرباء ماتعملوا لينا العملتوهوا في سبيل القضائية

*ماتشيلوا من جمب الزير كوز وتختوا كوز تاني

*خلونا لما نجي نشرب

*نحس بالتغيير

*المهم

*لهجاتنا العامية كمان فيها ميزة في اللغات مافي

*تلقي فيها ستين كلمة لمعني واحد

*مثلا

*لأ

*و

*هوء

*و

*كو

*و

*هوءو

*و

*لا لا

*و

*كيها

*و

*ابدا

*و

*غيرها كثر

*كل تلك الكلمات ذات معني واحد وهو النفي

*خليها لهجاتنا

*نحنا في روحنا

*اشكال والوان زي ماتدور

*واحجام تختلف باختلاف المشرب

*وبهذه المناسبة

*داير احكي ليكم قصة حصلت لي حكاها لي واحد

*قالوا

*زماااان

*بدري الكلام ده

*عند خلق البشرية

*جوا ناس نضااااف وبييييوض

*قدر قدر

*بتشابهوا

*قالوا ليهم خلقوكم شنو؟

*قالوا خلقونا انجليز

*قالوا ليهم امشوا اتكلموا انجليزي

*اها

*جوا ناس تانيين

*بيييوض وطوااال قدر قدر

*يتشابهوا

*عيونهم خدر

*قالولهم خلقوكم شنو ياناس؟

*قالوا خلقونا المان

*قالوا ليهم امشوا اتكلموا الماني

*اها

*جوا ناس حلوييييين

*طول بعض قدر قدر

*بييييوض

*وشعرهم ده اسوااااااد

*قالولهم خلقوكم شنو ياحلوين؟

*قالوا خلقونا فرنسيين

*قالولهم امشوا اتكلموا فرنساوي

*اها

*وجوا ناس صفر قصااااار وكتاااار

*لكن كلهم بتشابهوا بس الكبابي

*ياكلولهم في كلاب

*قالولهم خلقوكم شنو

*قالوا خلقونا صينيين

*قالولهم امشوا اتكلموا صيني

*قالوا ني هاااو وقرموا من كلبهم داك ومشوا يتكلموا صيني

*وجينا

*هييييع

*طوال وقصار

*ابو الزفت زاتو

*سمر وزرق وصفر

*الكترابه

*سمان وضعاف

*اولاد ميكي وشماسة

*جينا

*مختلفين مامتفقين

*جينا

*سادة ومشلخين وللشلوفه داقين

*هيييع

*جينا

*مافينا اتنين بتشابهوا

*جينا

*ممسحين ومشققين

*جينا

*قالولنا خلقوكم شنو

*قلنا خلقونا سودانيين

*قالولنا امشوا انضموا علي كيفكم

*وشتتنا

*سلام

*دبايوا

*جيدا جيتو

*كيف حالكم

*واتشتتنا

*قبائل

*بيوت

*عوائل

*اسر

*خشوم بيبان

*واتفرقنا

*جاطت دولتنا بعد طالت فرقتنا

*ودخلتنا قبايل من الجيران

*واختلفنا

*ما اتوحدنا الا ضد الكيزان والعهد الكان

*حقو نستفيد من احساس وحدتنا الاصبح واقع

*ونتفق في حواراتنا يابرهان

*بدل نرجع من جديد وننضم زي مادايرين

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*ماداير تتعرف بينا؟

*من جابوك لينا

*لاشفنا قرار

*ولاضقنا ثمار

*الحال نفس الحال

*مسكونا ليك امانة ولا شنو ياوالينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال احمد الله ما خلقوني في الصين

والي لقاء

سلك