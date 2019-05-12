عاميتنا لغة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*نحن شعب مميز في كل شئ
*اسي عاين صبتنا دي مامميزة؟
*اي شئ حقنا مميز
*بالنا الطويل ده مميز
*زعلنا ده مميز
*والله لما نقفل تاني الجن مابغير رأينا
*وكذلك لهجتنا العامية مميزة
*زيها وزي اي لغة
*في جميع اللغات بتلقي معاني مترادفه للكلمة الواحدة
*يعني تلقي الكلمة عندها الف معني
*بحسب موقعها في الجملة بتحدد معناها
*اسي مثلا شوف في الانجليزي
*كلمة(ووتش)
*في حته معناها ساعة
*وفي حتات معناها ماساعة
*مثلا(ووتش دوق) معناها كلب حراسة
*طبعا ماممكن يكون معناها ساعة كلب
*وبتلقي ووتش بمعني مراقبة
*وهكذا
*الكلمة بيحدد معناها باقي الجملة
*وهذا هو حال عاميتنا
*كلمة سقط
*مرة بمعني وقع مثل البشير من السقالة لما كسر سنو
*ومرة بمعني رسب مثل حسن ود ناس حاج احمد سقط في الامتحان
*ومرة بمعني انهار حكمه زي قصة البشير العملتها فيهو الثورة
*ونسمع بالسقطايات
*وهن الشعر المجعد القصير عند التقاء الرقبة بالرأس
*وعندنا سقط بمعني البرد
*يقول ليك السقط نزل
*الليلة مافي سقط
*الدنيا الليلة سقطت
*ودي امثلة بتوري انو عاميتنا ليها مميزات اللغات
*اليومين دي سخانه شديدة
*في الجو وفي الجيب
*يبقي لسه ماسقطت يابرهان
*طالما السخانة موجودة بالذات في الجيب
*يبقي لاسقطت ولا الله قال
*وعشان ماتسقط يابرهان
*حقو تسقط يامان
*سخانة الجو مقدور عليها اذا سخانة الجيب سقطت
*والا!!!!!
*الموية والكهرباء يابرهان في خبر كان
*زميلة لينا قالت لي موية نعمل بيها الجبنه مافي
*قلت ليها سفي البن مع الأذان علي الريق يمكن ينبل
*قالت لي واجيب ليهو ريق من وين ؟
*قلت ليها كان كدي الحل في البل
*ولعلها فرصة لنبين للناس سر ذلك التعبير
*الحل في البل
*اهلنا في غرب السودان يطلقون علي الزول البليد الاصنج الراسو ناشف لقب دمق
*والدمق هو نوع من الحبال قوي جدا تربط به الحيوانات الغير مطيعه
*ومع مرور الزمن يستحيل حل حبل الدمق من رجل الحيوان
*فينصحون وقتها بالبل
*الحل في البل
*يعني لما تبل الدمق بلين وبتحل ساهل
*يبقي ليه قوة الراس البتجبرنا علي البل كحل ياناس؟؟؟؟
*والدمق لزومو شنو؟
*عيب لي حبال بنان
*ياصديقي برهان
*لايمكن ولا يعقل ان تكون الدولة العميقة متأصلة فينا وتحتكر المؤسسات الخدمية كالكهرباء والماء ونحن ننتظر لثورتنا ان تكلل بالنجاح
*انت يابرهان ماعارف غياب الكهرباء وشح الماء بطيروا اي حكومة؟
*يبقي المراقبة اهم من الحوار
*والكشة ضروري ياحموري
*والحساب عن اي قصور لازم يكون ولد
*ولا شنو يابرهان؟؟؟
*بس في سبيل الموية وسبيل الكهرباء ماتعملوا لينا العملتوهوا في سبيل القضائية
*ماتشيلوا من جمب الزير كوز وتختوا كوز تاني
*خلونا لما نجي نشرب
*نحس بالتغيير
*المهم
*لهجاتنا العامية كمان فيها ميزة في اللغات مافي
*تلقي فيها ستين كلمة لمعني واحد
*مثلا
*لأ
*و
*هوء
*و
*كو
*و
*هوءو
*و
*لا لا
*و
*كيها
*و
*ابدا
*و
*غيرها كثر
*كل تلك الكلمات ذات معني واحد وهو النفي
*خليها لهجاتنا
*نحنا في روحنا
*اشكال والوان زي ماتدور
*واحجام تختلف باختلاف المشرب
*وبهذه المناسبة
*داير احكي ليكم قصة حصلت لي حكاها لي واحد
*قالوا
*زماااان
*بدري الكلام ده
*عند خلق البشرية
*جوا ناس نضااااف وبييييوض
*قدر قدر
*بتشابهوا
*قالوا ليهم خلقوكم شنو؟
*قالوا خلقونا انجليز
*قالوا ليهم امشوا اتكلموا انجليزي
*اها
*جوا ناس تانيين
*بيييوض وطوااال قدر قدر
*يتشابهوا
*عيونهم خدر
*قالولهم خلقوكم شنو ياناس؟
*قالوا خلقونا المان
*قالوا ليهم امشوا اتكلموا الماني
*اها
*جوا ناس حلوييييين
*طول بعض قدر قدر
*بييييوض
*وشعرهم ده اسوااااااد
*قالولهم خلقوكم شنو ياحلوين؟
*قالوا خلقونا فرنسيين
*قالولهم امشوا اتكلموا فرنساوي
*اها
*وجوا ناس صفر قصااااار وكتاااار
*لكن كلهم بتشابهوا بس الكبابي
*ياكلولهم في كلاب
*قالولهم خلقوكم شنو
*قالوا خلقونا صينيين
*قالولهم امشوا اتكلموا صيني
*قالوا ني هاااو وقرموا من كلبهم داك ومشوا يتكلموا صيني
*وجينا
*هييييع
*طوال وقصار
*ابو الزفت زاتو
*سمر وزرق وصفر
*الكترابه
*سمان وضعاف
*اولاد ميكي وشماسة
*جينا
*مختلفين مامتفقين
*جينا
*سادة ومشلخين وللشلوفه داقين
*هيييع
*جينا
*مافينا اتنين بتشابهوا
*جينا
*ممسحين ومشققين
*جينا
*قالولنا خلقوكم شنو
*قلنا خلقونا سودانيين
*قالولنا امشوا انضموا علي كيفكم
*وشتتنا
*سلام
*دبايوا
*جيدا جيتو
*كيف حالكم
*واتشتتنا
*قبائل
*بيوت
*عوائل
*اسر
*خشوم بيبان
*واتفرقنا
*جاطت دولتنا بعد طالت فرقتنا
*ودخلتنا قبايل من الجيران
*واختلفنا
*ما اتوحدنا الا ضد الكيزان والعهد الكان
*حقو نستفيد من احساس وحدتنا الاصبح واقع
*ونتفق في حواراتنا يابرهان
*بدل نرجع من جديد وننضم زي مادايرين
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*ماداير تتعرف بينا؟
*من جابوك لينا
*لاشفنا قرار
*ولاضقنا ثمار
*الحال نفس الحال
*مسكونا ليك امانة ولا شنو ياوالينا؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال احمد الله ما خلقوني في الصين
والي لقاء
سلك
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