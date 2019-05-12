أندية الدوري لممتاز تسخر من د.شداد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سخر أعضاء تجمع أندية الدرجة الممتازة من حديث رئيس الاتحاد كمال شداد، في إحدى الإذاعات بشأن عدم شرعية التجمع، وأكدوا أن الأخير سعى لأجل الجلوس معهم قبل المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالأمس وترجاهم لأجل تأجيله لبعض الوقت، ولكنهم
رفضوا ذلك وأكدوا أن أي جلسة يجب أن تكون عقب المؤتمر وليس قبله، متسائلين: طالما أن تجمع الأندية غير مشروع فلماذا يبحث شداد عن الجلوس معه ولماذا يتحرك لأجل استدعاء قيادات الأندية؟
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