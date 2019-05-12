عاجل..المجلس العسكري يتدخل لحل أزمة الدوري الممتاز

الخليج 365 : أعلن المجلس العسكري الانتقالي تدخله لأجل حل أزمة الموسم بين اتحاد الكرة وأندية الدرجة الممتازة والخاصة بتعليق النشاط الرياضي. وعلمت (سودانا فوق ) أن قياديا رفيع المستوى بالمجلس العسكري الانتقالي أجرى اتصالاً هاتفياً بعدد من قيادات أندية الدرجة الممتازة وطلب التحضير لاجتماع ينعقد خلال ساعات اليوم “الأحد”.

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