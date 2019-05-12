رئيس زيمبابوي السابق يبيع ممتلكاته في مزاد لتسديد ديونه.!

الخليج 365 : عرض الرئيس ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ لزﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ رﻭﺑﺮﺕ ﻣﻮجابي ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﺩ ﻋﻠﻨﻲ؛ لتسديد ﺩﻳﻮﻧﻪ المتراكمة. وذكرت وسائل إعلام أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ما عرضه ﻣﻮجابي 4 ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻚ أﺏ، ﻭﺣﺎﺻﺪﺍﺕ، ﻭ10 ﺟﺮﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺟﺮﺍﻓﺔ. Advertisements وأعلن ﻣﻤﺜﻞ ﺩﺍﺭ للمزادات في زﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻭﺿﺎﺕ ﻣﻮجابي، ونشرتها ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ البلاد. ﻭﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮجابي ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي مواﻃﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ زﺭﺍﻋﻲ. ﻭﺣﻜﻢ ﻣﻮجابي المثير للجدل ﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ 1980 حتى 2017، كأطول حكم ديكتاتوري في أفريقيا، وتنحى عن الحكم بعد ﺿﻐﻂ الجيش الوطني.

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