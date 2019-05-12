تطور قطاع البستنة بولاية نهر النيل

الخليج 365 : كشف رئيس دائرة الزراعة والري والغابات بولاية نهر النيل د. عبدالعظيم عباس طيفور، عن تطور واضح بقطاع البستنة بالولاية وذلك من خلال حصر المساحات المزروعة بالبستنة وحصر الجنائن وزيادة معدلات المنتوجات البستانية وتنوعها بالولاية.

وقال طيفور إن ولاية نهر النيل موطن أساسي لزراعة البستنة، مشيراً لمعدل النمو المتزايد لقطاع البستنة بالولاية على مستوى القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى ماهو متاح كممول للبستنة كالبنك الزراعي أو ما هو متاح بواسطة شركة زادنا في الفترة السابقة من خلال توفيرها للمعينات والمعدات والشتول وزراعة المحاصيل البستانية. المادة السابقة مواطنون من أمبدة يُغلقون شارع الجمهورية احتجاجاً على انقطاع المياه المقالة القادمة رئيس زيمبابوي السابق يبيع ممتلكاته في مزاد لتسديد ديونه.!

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