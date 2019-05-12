ضبط ١٩٨ ألف لتر من الوقود معدة للتهريب خارج الخرطوم

تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة من ضبط ١٩٨ ألف لتر من الوقود محمله في تناكر ومواعين مختلفة معدة للبيع والتهريب خارج ولاية الخرطوم، حيث ضبطت هذه الكميات يوم (الأحد) بمحليات كرري وأمبدة وجبل أولياء وتم على الفور حجز المركبات وأصحابها وتم التحفظ عليهم لتقديمهم للعدالة .

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هذا وأكدت اللجنة الأمنية المشتركة حرصها على حماية ممتلكات المواطنين ووضع حد لكل المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطن وأهدار خدماته الضرورية المدعومة .

وأكد ممثل اللجنة الأمنية المشتركة أحمد عوض الله بحسب “الصيحة الآن” أن هناك كميات من الوقود تم ضطبها بإحدى محطات الوقود فضلاً عن ضبط كمية أخرى معدة للتهريب عبر البصات السفرية لمدينة الفاشر أضافة إلى ضبط اثنين من تناكر نقل الوقود لتفريغها خارج المنظومة وبيع كمية من الوقود لأحد السماسرة ، وقال إنه سيتم تقديم المتهمين إلى النيابات المختصصة وتقديمهم للمحاكمة والقبض على كل من تسول لهم أنفسهم بتدمير الاقتصاد الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)