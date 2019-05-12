التاريخ: 12-مايو-2019
10 مشاهدة
تعهدت هيئة مياه ولاية الخرطوم بحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها بعض من حارات محلية أمبدة، كاشفة عن إتخاذها جملة من التدابير لمعالجة الشح بالحارة 14 وعدد من الحارات الأخرى.
وقال المهندس مالك عمر العبيد مدير عام الهيئة المكلف بحسب (المركز السوداني لخدمات الصحفية) عقب لقائه وفد من مواطني حارات امبدة، قال إنه استمع لمشكلة أهالي المنطقة وتم اتخاذ عدد من الاجراءات الكفيلة بحل المشكلة، مشيراً إلى تكوين لجنة مشتركة من الهيئة ومناديب الحارات المتاثرة للإشراف المباشر على تركيب بئر بالحارة 14 ومراجعة البلوفة في عدد من الحارات.
وأشار العبيد إلى تحديد مناديب من المناطق المتأثرة بأمبدة لمتابعة الوضع مع إدارة هيئة المياه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مياه الخرطوم تتعهد بحل مشكلة الشح بحارات أمبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.