مياه الخرطوم تتعهد بحل مشكلة الشح بحارات أمبدة

تعهدت هيئة مياه ولاية الخرطوم بحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها بعض من حارات محلية أمبدة، كاشفة عن إتخاذها جملة من التدابير لمعالجة الشح بالحارة 14 وعدد من الحارات الأخرى.

Advertisements

وقال المهندس مالك عمر العبيد مدير عام الهيئة المكلف بحسب (المركز السوداني لخدمات الصحفية) عقب لقائه وفد من مواطني حارات امبدة، قال إنه استمع لمشكلة أهالي المنطقة وتم اتخاذ عدد من الاجراءات الكفيلة بحل المشكلة، مشيراً إلى تكوين لجنة مشتركة من الهيئة ومناديب الحارات المتاثرة للإشراف المباشر على تركيب بئر بالحارة 14 ومراجعة البلوفة في عدد من الحارات.

وأشار العبيد إلى تحديد مناديب من المناطق المتأثرة بأمبدة لمتابعة الوضع مع إدارة هيئة المياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)