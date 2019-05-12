المحكمة تصدر حكمها على صاحب مصنع شهير للزيوت

التاريخ: 12-مايو-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة Advertisements أصدرت محكمة حماية المستهلك بالخرطوم حُكماً بالغرامة مليون جنيه في مواجهة صاحب مصنع شهير للزيوت لمخالفته المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس ولائحة الصحة العامة وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر. وقال مصدر بنيابة المستهلك في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن المصنع وجد به مخازن بها كميات كبيرة من الزيوت منتهية الصلاحية منذ العام (2016م)، بجانب زيوت أخرى منتهية الصلاحية موضوعه مع زيوت صالحة في صالة الإنتاج، مشيراً إلى عدم مطابقة المخازن لإشتراطات التخزين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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