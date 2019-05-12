“الأمة الفيدرالي” يطالب بتفكيك الدولة العميقة

طالب حزب الأمة الفيدرالي بضرورة تفكيك مؤسسات الدولة العميقة وواجهاتها التنظيمية والأمنية، وذلك لضمان تنفيذ مطالب ثورة 19 ديسمبر المجيدة. وحيا الحزب الثوار الذين نجحوا في الإطاحة بالنظام البائد.

وقال رئيس الحزب د. أحمد بابكر نهار، في منبر وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن حزبه طرح رؤيته بشأن الفترة الانتقالية وقام بتسليمها للمجلس العسكري، مبيناً أن الحزب يرى أن يتكون المجلس السيادي من 10 أشخاص، 6 مدنيين و4 عسكريين مع مراعاة تمثيل كل أقاليم السودان والعمل على تشكيل حكومة مدنية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تضطلع بمهام تحقيق طموحات أهل السودان في التغيير والرفاه والحياة الكريمة.

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وكشف نهار بحسب شبكة الشروق – أن حزب الأمة الفيدرالي يرى أن تكون مدة الفترة الانتقالية عامين، تجرى بعدها انتخابات حرة ونزيهة لاختيار حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب السوداني.

وأوضح نهار أن حزبه يدعم استمرار الاعتصام باعتباره الضامن للحد من تحركات فلول الدولة العميقة التي تهدف لإعاقة عملية الانتقال السياسي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)