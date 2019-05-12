شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني غيور يؤدب فتاة داخل حافلة مواصلات عامة وأمام أنظار الركاب

قام مواطن سوداني غيور على دينه بإعطاء فتاة كانت تجلس داخل حافلة مواصلات بالعاصمة السودانية الخرطوم درساً هاماً, وذلك بعد نقاش حاد بينهما.
بحسب المتابعات فعلى ما يبدو فإن نقاش دار بين الرجل والفتاة لم يظهره مقطع الفيديو وهو ما جعل الرجل يقدم لها خلال حجته عدد من الآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة وبعض النصائح الدينية الهامة التي أعجب بها بقية المواطنون بالحافلة.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتداول المقطع فيما بينهم مشيدين من خلاله بالرجل الذي وصف بالقوي والغيور على دينه.
حيث كتب ناشطون على الفيديو بحسب موقع النيلين (مواطن سوداني يؤدب فتاة علمانية في المواصلات العامة) و كتب ناشط آخر (رجل قوي يؤدب فتاة جاهلة داخل حافلة مواصلات) وغيرها من التدوينات
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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