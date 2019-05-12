بالصورة.. من أمام الكعبة الشريفة معتمر سوداني يرفع شعار الثورة (حرية سلام وعدالة..تسقط بس)

تنافس ناشطون داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على نشر صورة لمعتمر سوداني قام برفع شعار الثورة السودانية (حرية سلام وعدالة..تسقط بس) وذلك من أمام الكعبة الشريفة. فإن السوداني الذي ذهب لأداء العمرة أبت نفسه إلا وأن يتذكر أخوانه المعتصمون أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم. Advertisements ويشير بحسب موقع النيلين إلى أن صورة المعتمر السوداني قد حققت شهرة واسعة وتم تداولها على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعليها إشادات كبيرة بصاحبها على مبادرته الجميلة وشعوره القومي النبيل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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