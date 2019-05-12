ارتفاع في الثلج و(300) جنية للوح بالنيل الأبيض

تشهد ولاية النيل الأبيض ، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الثلج بسبب تزايد الاقبال علية في رمضان ووصل سعر اللوح الواحد ل (300) جنيهاً .

واشتكى مواطنون من ارتفاع الأسعار وقالوا أنهم تفاجأوا بارتفاع سعر الثلج بصورة خيالية ليكتشفوا أن أحد أصحاب المصانع قلل طرحه للأسواق لبيعه بأسعار أعلى ، وقام المواطنون بالتجمهر أمام المصنع الى أن أصدرت القوات النظامية توجيهاً لصاحب المصنع بالالتزام والبيع بسعر (80) جنيهاً للوح الواحد .

وقال المواطن أحمد علي ، أنه لأول مرة في تاريخ حياته يسمع عن تخزين الثلج ، وقال: ذلك مقصود به لزيادة الضغط على المواطن ، وأشار الى افتعال الأزمات .

وأضافت ناهد علي أنها كانت تشتري ربع لوح الثلج ب (20) جنيهاً ، وزاد هذا الموسم ل (50) جنيهاً فما فوق ، مشيرة لرفض الباعة البيع بأقل من هذا السعر .

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وأكدت أن هذا يشكل ضغطاً على الميزانية مع أهمية الثلج كسلعة استهلاكية ضرورية في شهر رمضان .

وعلل المواطن مجدي صديق أن قطوعات الكهرباء يمكن أن تكون سبباً في زيادة السعر ،

لكنة عاد وقال : حتى لو كان ذلك حقيقة فلن يرتفع السعر الى مبلغ (300) جنيه كأعلى سعر يمكن أن يصله.

وبحسب صحيفة السوداني أضاف أن هذه الأزمة مفتعلة لأن القوات النظامية ألزمت المصنع بسعر (80) جنيهاً ، ودعا المواطنون ، حكومة الولاية الى فرض الرقابة لضبط الأسواق .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )