1

*طرق الباب على استحياء..

*شاب نحيل…طويل…عريض الجبهة…بارز العينين قليلاً ؛ مع اتساعهما..

*تفضل يا ابني ؛ دعاه صاحب الدار…والتي تجاور داره..

*وكان هو المهندس الزراعي بمؤسسة حلفا الزراعية عبد القادر عبد الفراج (قدورة)..

*وبعد رشفه الشاي أخرج من جيبه ورقة فلسكاب مطبقة..

*فردها بيدين راجفتين وطفق يقرأ منها ما كانت الزيارة العصرية من أجله أصلاً..

*من أجل استشارة المهندس في باكورة انتاجه الشعري..

*واختار لها عنواناً (حان الزفاف)…فقد نزف شعراً من وحي (قلبي ريدك نزَّفو)..

*ولم تفارق مفردات (الغيم) قصائده منذ ذياك الزمان..

*بيد إنه غادر منزل جاره مثل غيمة صيف عجلى…بعد أن لم يجد مبتغاه عنده..

*فما لقدورة والشعر ؛ هكذا قال له قديماً…ولنا حديثاً..

*وربما لو علم أن مستشيره هذا سيضحى ذا شأن إبداعي لكان له معه شأن..

*ولما تركه – كغمام في حياته – (عدى فات)..

2

*أحدهما من أشكيت…والآخر من دغيم ؛ وكلاهما شاعر..

*ثم كلاهما كانا صديقين لي…وعانيت من عدم توافق كل منهما مع الثاني ؛ شعرياً..

*فابن دغيم شاعر غنائي ينسج أحرفاً من حرير ناعم..

*فهو يطوع كلام الناس الدارج تطويعاً ليس من توصيف له سوى (السهل الممتنع)..

*بينما ابن أشكيت – عبده سري – (يستنطق الصخر العصيا)..

*واحتفظت بصداقة كلٍّ منهما – على حدة – بعد أن عجزت عن جمعهما سويا..

*ثم كلٌّ منهما – كسحابة صيف – (عدى فات)..

3

*أبى يوماً إلا أن يوثق لي بعض شعره تسجيلاً…مع شرح حكاية كل قصيدة..

*واستوقفتني – على وجه الخصوص – حكاية (ما سلامك)..

*وهي من أجمل ما تغنى به المطرب مجذوب أونسة…ومن أجمل أغاني بلادي..

*وفيها يقول :

كنا قايلين بورانا……….تبقى زينا طاري ديمة

كنا قايلين نحنا عندك……..في عيونك لينا قيمة

قلنا تتلقانا إنت………زي زهور تحضن نسيما

إلا ريدك تاري روَّح…عدى فات زي كل غيمة

*وبعد أن كادت الشمس (تعدي) – كسحب سمائها – و(تفوت)…انسرب مني خارجاً..

*وزي كل غيمة…عدى فات..

4

*قبيل تغرُّبه تمثل مقاطع شعرٍ له…مسقطاً حال الحبيبة الأنثى على الحبيب الوطن..

*وهي : هسه خايف من فراقك………لما يحصل ببقى كيف

زي ورد في عز نداه…….خوفو بكرة يزوره صيف

الفرح في دربي عارفو……….أصلو ما بطول كتير

زي سحاب في سمايا عدى…وسابني في عز الهجير

*هاتفني من غربته هذه…وقد آذنت شمس البشير – بعد نهار طويل – على المغيب..

*سألني عن أحوالي – وأحوال البلد – مع (هجير) الإنقاذ..

*قلت له : هي الآن مثل سحائب شعرك وغمائمه…على وشك أن تعدي…و تفوت..

*ولعله – وهو يلفظ أنفاسه – استشعر رضا أن حضر زوال الغمة..

*ثم عدت سحابة الحياة من عينيه..

*ومن سمائنا..

5

*يا عزمي أحمد خليل…الذي عدى فات :

*سوف تبكيك سحب حلفا – ومدائن وطني – غيثا..

*وسحب شعرك دما !!.

الانتباهة