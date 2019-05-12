تعمد إخراج (100) بص عن العمل بالخرطوم

أخرجت جهة مجهولة أكثر من (100) بص عن العمل في قطاع المواصلات بالخرطوم، وكشف مصدر خاص في تحقيق عن حركة مريبة تشهدها شركة مواصلات الخرطوم تتمثل في تعمد إخراج أكثر من مائة بص عن العمل لأسباب تبدو غير مقنعة .

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وقال المصدر إن العديد من البصات الحديثة والجديدة تم إيقافها بورشة الشركة جنوب وسط الخرطوم، لأفتاً وبحسب صحيفة الإنتباهة الى توقف بصات أخرى رغم حاجتها لقطع غيار زهيدة الثمن يمكن شراؤها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)